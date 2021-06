Straßenbau im Gelderland : B 9: Baustelle zwischen Geldern und Kevelaer

Geldern/Kevelaer Die Baumaßnahme beginnt am 7. Juni und dauert bis Anfang Oktober. Das Investitionsvolumen beträgt 3,2 Millionen Euro. Die B 9 (Klever Straße/Gelder Dyck) wird zunächst zwischen Geldern und Kevelaer halbseitig gesperrt.

Für den ersten Bauabschnitt wird die B 9 (Klever Straße/Gelder Dyck) zwischen Geldern und Kevelaer halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird zwischen der Kreuzung „Redsun“ (Gelder Dyck/Velder Dyck) und der Kreuzung „Ophey“ (Klever Straße/Lüllinger Straße) in Einbahnstraßenregelung von Kevelaer in Richtung Geldern geführt. Der Verkehr von Geldern nach Kevelaer wird über K17 (Lüllinger Straße/Genieler Straße) – L361 (An de Klus/Walbecker Dyck) – L486 (Velder Dyck) umgeleitet. Außerdem wird der Radweg zwischen den genannten Kreuzungen gesperrt. Die Umleitung in Fahrtrichtung Kevelaer erfolgt ebenfalls entlang K17 (Lüllinger Straße/Genieler Straße) – L361 (An de Klus /Walbecker Dyck) – L486 (Velder Dyck) und in Fahrtrichtung Geldern umgekehrt.