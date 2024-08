Musikfestival am Airport Weeze San Hejmo rechnet mit Rekordbesucherzahl

Weeze · Die Veranstalter erwarten mehr als 60.000 Fans an beiden Festivaltagen am Airport Weeze. Etwa 30 Künstler verwandeln das Gelände wieder in eine bunte Open-Air-Galerie. Neu ist die Talent-Bühne.

06.08.2024 , 12:04 Uhr

Das San-Hejmo-Festival öffnet in diesem Jahr zum dritten Mal seine Tore. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 60.000 Besuchern. Foto: Niclas Ruehl

Von Dirk Weber