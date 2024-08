Festival in Weeze San Hejmo bekommt eine Taylor-Swift-Party – das ist außerdem neu

Weeze · In diesem Jahr gibt es einen neuen Besucherrekord: Mehr als 60.000 Gäste kommen am 16. und 17. August nach Weeze. Das Festival soll sogar weiter wachsen, aber nicht so groß werden wie Parookaville.

12.08.2024 , 07:03 Uhr

Das San-Hejmo-Festival öffnet in diesem Jahr zum dritten Mal seine Tore. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 60.000 Besuchern. Foto: Niclas Ruehl

Von Dirk Weber