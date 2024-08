Festival in Weeze Blick hinter die Kulissen bei San Hejmo

Weeze · Das Festival in Weeze steht in den Startlöchern. Am Dienstagabend hatte es noch wie aus Kübeln geschüttet. Ob die Flächen mittlerweile wieder trocken sind, wo sich die Camper mit Lebensmitteln eindecken können und was die Gäste außer Musik sonst noch erwartet.

15.08.2024 , 17:07 Uhr

Das Werk des griechischen Street-Art-Künstlers Insane 51 lässt sich durch eine 3D-Brille betrachten. Foto: Dirk Weber

Von Dirk Weber