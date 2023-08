Der Freitag beim Parookaville-Bruder in Weeze So ist der Auftakt vom San Hejmo Festival

Aber San Hejmo will ja kein zweites Parookaville sein, auch wenn die Organisatoren die selben sind. San Hejmo setzt auf Bands und Künstler vor allem aus dem deutschen Raum. Es ist gewissermaßen die erste Garde, die hier auftritt. Tokio Hotel, Cro und Marteria sind das am Freitag, am Samstag geht es unter anderem mit Apache 207 oder den Fantastischen 4 weiter.