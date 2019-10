Haussammlung in Issum : Auch für St. Martin gilt der Datenschutz

Issum Noch bis Freitag, 8. November, wird wieder die Haussammlung für das Martinsfest in Issum durchgeführt. Der Erlös aus der Sammlung wird ausschließlich für die Gestaltung des Issumer Martinszuges 2019 verwendet.

Es erhalten nur die Kinder eine Martinstüte, die in der Zeit vom 1. Juli 2008 und dem 31. Dezember 2018 geboren sind, dessen Daten gemäß DSGVO für diesen Zweck erfasst und gespeichert werden dürfen und im Ortsteil Issum gemeldet sind. Für weitere Kinder kann bei „Geschenke und Farben“ Harder, Kapellener Straße 57 in Issum eine Karte für eine Tüte zum Preis von 7,50 Euro einschließlich Weckmann erworben werden.

Nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ist auch das St. Martinskomitee Issum verpflichtet, Eltern darauf hinzuweisen, welche personenbezogenen Daten derKinder zur Ausstellung der Berechtigungskarten für eine Martinstüte und der ehrenamtlichen Sammler gespeichert werden. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Erstellung einer Berechtigungskarte und Verteilung der Sammellisten für die Haussammlung dienen und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Abschluss des Martinsfestes am 12. November werden die Berechtigungskarten eingesammelt und vernichtet. Auch die gespeicherten personenbezogenen Daten der Kinder werden nach Abschluss des Martinsfestes gelöscht. Es werden folgende Daten gespeichert: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum des berechtigten Kindes und Name, Vorname, Adresse des Sammlers. Wer nicht möchte, dass Daten nicht gespeichert werden sendet eine E-Mail an die Adresse st-martin-issum@gmx.de oder schickt eine Mitteilung an: St. Martinskomitee Issum, Werkstraße 28, 47661 Issum. Die oben genannten Daten werden dann umgehend und endgültig gelöscht. Die Ausstellung einer Berechtigungskarte ist dann jedoch nicht mehr möglich. Die Sammler achten darauf, dass alle berechtigten Kinder eine Karte erhalten. Sollten versehentlich Familien keine Karte erhalten haben, den Sammlern oder im Geschäft Harder Bescheid geben, die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 9 bis 13 Uhr sowie von dienstags bis freitags von 15 Uhr bis 18.30 Uhr. Weiterhin kann eine Berechtigungskarte im Geschäft „Geschenkeecke & Farben, M. Harder“ käuflich erworben werden.