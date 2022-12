Jeder kann helfen: In Issum werden Sachspenden gesammelt Sammelaktion für die Ukraine bei Diebels

Die Bilder in den Nachrichten, die Fotos in den Zeitungen über das, was da gerade in der Ukraine passiert, lassen Angelika Weynert nicht los. „Ich würde am liebsten sofort hinfahren und helfen“, sagt die Kapellenerin. Sie hat viel Kontakt zu Menschen, die aus dem Kriegsgebiet geflüchtet sind und nun am Niederrhein ein neues Zuhause gefunden haben. In der Garage der Weynerts stapeln sich Möbelstücke, Schuhe und warme Kleidung. Einiges davon soll demnächst in einen großen Lkw gepackt werden. Gemeinsam mit einem Bekannten will sich ihr Mann Martin dann auf den Weg machen an die polnisch-ukrainische Grenze und die Sachen dort abgeben, wo sie gebraucht werden.