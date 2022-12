Am 3. Dezember kann gespendet werden Sammlung für Rumänienhilfe an Supermärkten

Rumänien ist ein Mitglied der EU, doch die Fördergelder bleiben meist in den Großstädten und kommen nicht in den Dörfern und Kleinstädten wie Caransebes mit rund 27.000 Einwohnern an, so die Hilfsorganisation. Der Durchschnittsverdienst liege bei 400 Euro bei gleichen Lebensmittelpreisen wie in Deutschland. Für die Kinderheime, Altenheime und in den Armenküchen werden dringend Lebensmittel und Kleidung benötigt. Am Samstag, 3. Dezember, werden die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Kerken in der Zeit von 9 bis 13 Uhr vor den Edeka-Märkten und Aldi in Kerken und an den Gerätehäusern Aldekerk und Nieukerk stehen, um dort Spenden entgegenzunehmen. Gleichzeitig wird die Jugendfeuerwehr Straelen bei Rewe und Aldi und im Gerätehaus in Straelen sein. Die Pfadfinder aus Geldern werden vor allen Discountern in Geldern stehen, um auch dort Spenden (nur Lebensmittel) entgegenzunehmen. Es werden Lebensmittel gesammelt, die mindestens noch sechs Monate haltbar sind. An den Gerätehäusern in Aldekerk, Nieukerk und Straelen werden zusätzlich auch Sachspenden und Kleidung entgegengenommen. Auch im Kreis Viersen und in der Stadt Krefeld werden an diesem Tag die Feuerwehrgerätehäuser zur Entgegennahme von Spenden geöffnet sein.