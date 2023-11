Das sind die Termine Lebensmittelsammlung für Menschen in Rumänien und der Ukraine

Gemeinsam mit der Rumänien Hilfe Vorst findet die Sammlung zum 31. Mal statt. Am 18. Samstag, November, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr werden in den Gerätehäusern in den Kreisen Viersen, der Stadt Krefeld, und in Aldekerk und Nieukerk, sowie in Kerken bei den Edekamärkten in beiden Ortsteilen, sowie dem Discounter Aldi Süd Lebensmittel entgegengenommen. In Straelen sammelt die Jugendfeuerwehr Straelen bereits am Freitag, 17. November, nachmittags vor den Discountern, und die Pfadfinder werden bereits am Samstag, 11. November, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr vor den Discountern in Geldern auf die Spender warten.