Freiluftveranstaltung in Wankum : Sommerfest auf Wankums Dorfplatz

Freiluftveranstaltung in Wankum

Wankum Das Sommerfest des MGV „Cäcilia“ Wankum steht wieder ganz im Zeichen von Musik, Tanz und Gemütlichkeit. Es beginnt auf dem Wankumer Dorfplatz am Sonntag, 18. August, um 10 Uhr mit dem Sängerfrühschoppen.

Der Männergesangverein als Veranstalter wird strikt darauf achten, dass kein Alkohol an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verkauft wird. Hierfür werden beim Kauf der Verzehrmarken die Jugendlichen mit entsprechend farbigen Bändchen versehen. Das Alter der Jugendlichen wird anhand des Personalausweises geprüft. Zusätzlich werden Personen als „Security“ das Geschehen auf dem Dorfplatz beobachten und als Hausherr entsprechend handeln.

Vereinsleben in Rheurdt

Über neue Sänger würden sich der MGV Cäcilia 1853 Wankum sowie der MGV Quartettverein 1912 Glocke Wachtendonk jederzeit freuen. Die Proben sind dienstags von 19.30 bis 21 Uhr, abwechselnd in der Gaststätte „Haus Peuten“ in Wankum und Gaststätte „Hermanns Treff“ in Wachtendonk.