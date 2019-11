Jugendfeuerwehren und Pfadfinder : Sachspenden und Lebensmittel für die Rumänienhilfe

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Straelen beim Entladen ihrer Spenden am Hauptlager der Rumänienhilfe in Tönisvorst. Foto: Karl-Heinz Kleinmanns

Straelen Die Rumänienhilfe Vorst hat ihre Aktion für dieses Jahr sehr erfolgreich abgeschlossen. Dank der Bereitschaft zur Mithilfe von gut 130 Jugendlichen aus den Jugendfeuerwehren Kerken und Straelen sowie der Pfadfinder von St. Maria Magdalena Geldern konnten alleine an den 14 Sammelstandorten in Geldern, Kevelaer, Kerken und Straelen etwa 360 Kartons und gut 30 Beutel mit Hilfsgütern aller Art, aber über die Hälfte mit Lebensmitteln, gesammelt werden.

Einen Dank an alle Spender und Helfer, aber auch an Edeka Kox Aldekerk, Edeka Brüggemeier in Geldern und Kevelaer, Rewe Straelen sowie die Aldi Filialen in Kerken und Straelen möchte die Rumänienhilfe Vorst aussprechen, weil die Jugendlichen dort ihre Sammelstationen einrichten durften. Im Kreis Viersen und in der Stadt Krefeld konnten bei den Feuerwehren ebenfalls viele dringend benötigte Hilfsgüterentgegengenommen werden.