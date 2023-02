Als Mahnung SPD Straelen führt zu „Stolpersteinen“ in der Stadt

Straelen · Auch in Straelen sind die Steine eingesetzt, die an die Häusern erinnern sollen, in denen früher Juden gewohnt haben. Die SPD begab sich auf die Spuren ihrer Geschichte.

09.02.2023, 05:45 Uhr

SPD-Gedenkrundgang vor einem Gebäude in der Klosterstraße in Straelen. Joachim Meyer und Kalli Geerkens (Bildmitte) versorgten die Teilnehmer mit bewegenden Informationen. Foto: SPD Foto: SPD