Geldern : Sanierung oder Neubau ist nicht die alleinige Frage

Geldern Beim Stadtspaziergang der Gelderner Grünen ging es um die Bausubstanz der beiden städtischen Gymnasien.

(RP) Es gibt sie wirklich, die Gruppenintelligenz. Ist dieser Begriff vielen nur theoretisch bekannt, so wurde er beim zweiten Stadtspaziergang des Ortsverbandes der Gelderner Grünen erlebbar. Eingeladen waren die Bürger der Stadt. Es sollte um die bauliche Zukunft der beiden Gymnasien Friedrich-Spee und Lise-Meitner gehen.

Vorweg gilt festzuhalten: Es ist bezüglich der baulichen Veränderungen noch nichts beschlossen. Ob Neubau oder Sanierung der Schulen, es gibt noch keinen politischen Beschluss. So gesehen kam die Einladung der Grünen genau zur richtigen Zeit. Es konnten Ideen zusammengetragen werden, die weit über die Überlegungen Neubau oder Sanierung reichten.

Im Blick genommen wurden auch Synergieeffekte. So kam die Frage auf, ob es Sinn macht, bei einem Neubau auch eine zentrale Energieversorgung in Betracht zu ziehen, die auch die benachbarte Adelheid-Schule und das Hallenbad mit in den Blick nehmen. Aber es ging auch um eine deutliche (räumliche) Abgrenzung beider Schulen, damit deren jeweiliges Profil sich deutlicher abheben kann.