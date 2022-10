Traditionelles Treffen : Ehrenringträger informieren sich über Straelener Projekte

Straelen Bürgermeister Bernd Kuse und Hubert Schoofs begleiteten die Busfahrt durch das Stadtgebiet. Stationen waren unter anderem das neue Schulzentrum und Gartenbaubetriebe.

Bereits seit 1986 verleiht die Stadt Straelen den Ehrenring an Ratsmitglieder, die dem Stadtrat seit 25 Jahren oder fünf Legislaturperioden angehören, sowie an Menschen, die sich besonders um das Wohl der Stadt verdient gemacht haben.

Nach einer Gesprächsrunde zu aktuellen Themen im Rathaus, in der der Bürgermeister unter anderem den Gewinnerentwurf zum Neubau des Rathauses vorstellte, startete die Gruppe zu einer Rundfahrt per Bus durch das Stadtgebiet. Begleitet wurde die Tour von Hubert Schoofs, der mit Bürgermeister Kuse während der Fahrt über die aktuellen Entwicklungen, den Sachstand vor Ort, aber auch über touristische Highlights informierte.

Die Route führte zunächst zum neuen Schulzentrum, dann zum Übergangsheim Marienstraße, zum Baugebiet „Gemüseplatz“ und zum Haus Caen. Dort hat der neue Investor Peter Overlack bereits mit ersten Umbauarbeiten begonnen. Weiter ging es zum Holter Feld, zu Futura Flower Canders und Germes GmbH. Hier verschafften sich die Teilnehmer insbesondere einen Überblick zum Thema Erwerbsgartenbau auf Lavaflächen. Weiter ging es in die Gartenbauregion Auwel-Holt mit Fossa, in den Ortskern Auwel-Holt und zum neuen Kunstrasenplatz in Auwel-Holt. Im Anschluss führte die Rundfahrt über Klein Holland, zum Standort des neuen Versorgungsbrunnens am Loydyck, zum Veenweg, über Lommerskamp Casino Fliegerhorst, die Veiling Rhein-Maas und den Nordkanal / Schleuse Louisenburg weiter in den Ortskern von Herongen. Einen letzten Halt machte die Gruppe im Feuerwehrhaus Brüxken-Dam-Rieth, das die Ehrenringträger mit seiner Technik und Ausstattung beeindruckte.