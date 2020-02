So war der RP-Prinzenempfang 2020 : „Ein schöner Tag“ für den Karneval

Issum Rheinische Post und Ko&Ka feierten mit den Tollitäten und Aktiven des Gelderlandes im Issumer Bürgerhaus.

Die Tanzgarden zeigten mitunter atemberaubende Vorführungen. Das gipfelte in der Choreografie von „Feel Jeck“ aus Wachtendonk, die nicht zur Zugabe-Rufe erntete, sondern für die auch die einzige „Rakete“ des Abends von den begeisterten Zuschauern gezündet wurde. Gelderns Exportschlager, die „Kölsche Tön“, stimmte bekannte Karnevalslieder an, die sechs Männer erwiesen sich einmal mehr als Stimmungskanonen. Nach einem kleinen Facebook-Scharmützel überraschten sie Dirk Möwius mit dem ersten Tour-Shirt der Truppe. Dreigestirn und Garde aus Straelen gefiel es so gut, dass sie gleich dreimal einmarschierten.

Überhaupt gab es immer wieder überraschende Konstellationen: So kam Veerts Elke I. mit Bodo I. aus Hartefeld auf die Bühne. Reichlich Bützchen und Orden wurden vergeben. So konnten am Ende alle in den bekannten Diebels-Alt-Werbesong „Ein schöner Tag“ einstimmen.