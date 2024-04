Lokalredaktion der Rheinischen Post Wechsel an der Spitze der Redaktion Geldern

Insoweit ist van der Pütten nahe bei Dirk Möwius. Der gebürtige Moerser, ab 1. Mai im Ruhestand, kam als junger Volontär zur Rheinischen Post. Er übernahm nach seiner Ausbildung bald Verantwortung, war in leitender Stellung in seiner Heimatstadt, in Xanten und über lange Jahre in Geldern tätig. Hier lebt er mit seiner Frau und will auch in Zukunft als Autor für die Rheinische Post das gesellschaftliche Leben begleiten. Denn ganz loslassen, so sagte er bei der Stabübergabe an Martin van der Pütten, könne er nicht: „Journalismus ist ein wesentlicher Teil meines Lebens.“ Möwius ist anerkannt als kluger Analyst des kommunalpolitischen Geschehens. Für ihn stand stets der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb nahm er sich immer wieder auch der vermeintlich kleinen Geschichten um die Nöte und Sorgen an, schaute aber gerne auch bei Festen und frohen Ereignissen vorbei. Er studierte Publizistik und Politik. Seine Magisterarbeit beschäftigte sich mit der lokalen Sportberichterstattung.