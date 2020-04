Aktion der RP : Helden des Alltags aus dem Gelderland gesucht

Gelderland Welche bewundernswerten Menschen sind Ihnen in den vergangenen Wochen begegnet? Was macht Ihr Alltagsheld? Warum möchten Sie sich bei ihm bedanken? Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!

Die Corona-Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen. So schwer diese Zeit auch ist: Viele Menschen haben sich in den vergangenen Wochen mit ihrem besonderen Engagement hervorgetan, anderen geholfen und Mut gemacht. Genau diese Helden des Alltags suchen wir.

In der Ausgabe vom Donnerstag, 30. Mai, stellen wir in der Zeitung diese Helden vor. Wenn Sie jemanden kennen, der ein Held des Alltags ist, melden Sie sich unter Angabe Ihrer Kontaktdaten bei uns. Bei Facebook, per E-Mail an redaktion.geldern@rheinische-post.de oder werktags zwischen 11 und 17 Uhr unter Telefon 02831 139 270.