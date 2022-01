Musikwettbewerb : Bewerben für die „Nacht der Chöre“ mit Joris

Gelderland Chöre, Solisten und Duos können ein Video ihrer Songs einschicken. Sie haben die Chance, gemeinsam mit dem Star auf der Bühne zu stehen.

Nach Johannes Oerding bei der vorigen Auflage ist diesmal Joris der Star, der mit dem Chor singt. Mit seinen Songs bespielt er die gesamte Palette an Gefühlen und bewegt mit Hits wie „Herz über Kopf“ und „Nur die Musik“ ganz Deutschland. „Ich freue mich darauf, in ein paar Wochen die Bewerbungen zu sichten und dann mit den Teilnehmenden etwas ganz Besonderes zu kreieren“, so der dreifache Echo-Gewinner und Pate der vierten „Nacht der Chöre“. Dieter Falk, musikalischer Leiter des Show-Formats, sagt: „Joris hat ein unglaubliches Gespür für Musik, und seine Songs eignen sich perfekt zum Gesang mit Chören. Die Teilnehmenden können sich auf großartige, emotionale und mitreißende Momente freuen, die keiner so schnell vergisst.“