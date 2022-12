Waffeln und Punsch für guten Zweck Gelderner Rotarier auf Issumer Weihnachtsmarkt

Den Erlös – alle anfallenden Kosten trugen wieder die Rotarier – in Höhe von 1321 Euro stockt der RC Geldern auf 1500 Euro auf. Mit dem Geld soll bedürftigen Menschen geholfen werden, ihre Kinder zu Weihnachten zu beschenken. Doch das ist nicht der einzige Zweck des Erlöses. Kinder aus bedürftigen Familien wird dadurch ermöglicht, im kommenden Sommer in das Ferienlager der Kirchengemeinde St. Anna auf der holländischen Nordseeinsel Ameland zu fahren. Die beiden Verwendungszwecke passen in das Programm des RC Geldern „Chancen erkennen – Chancen nutzen“, mit dem benachteiligten Kindern und Jugendlichen geholfen werden soll.