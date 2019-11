Ponter Restaurant : „Roots Kitchen & Bar“ dauerhaft geschlossen

Dieser Hinweis ist am Restaurant zu finden.

Pont Der neue Flyer kündigte noch „Gans to-Go“ für 110 Euro inklusive Beilagen und Sauce an, auch die Öffnungszeiten über die Weihnachtstage standen fest — doch nun ist der Ofen offenbar endgültig aus.

„Das Restaurant ist permanent geschlossen“, heißt es auf dem Schild neben der Eingangstür zum „Roots Kitchen & Bar“ in Pont, „dauerhaft geschlossen“ ist die Formulierung auf Facebook. Auch der gelbe Foodtruck im amerikanischen Schulbus scheint nicht mehr in Betrieb zu sein, das Fahrzeug steht in eingängigen Onlineportalen zum Verkauf.