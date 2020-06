Zwischenfall in Geldern : Rollerfahrer flieht vor Verkehrskontrolle

Mit diesem Roller war der Mann unterwegs. Foto: Polizei

Geldern Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, ist am Mittwoch der Fahrer eines auffälligen lilafarbenen Rollers, der allein vom optischen Zustand her Zweifel an der Verkehrssicherheit aufwarf, vor einem Kradfahrer des Verkehrsdienstes geflüchtet.

Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, ignorierte der Rollerfahrer gegen 11.35 Uhr die Anhaltezeichen des Polizeibeamten auf der Walbecker Straße und fuhr weiter. Auf der Kevelaerer Straße in Richtung Lüllingen versuchte der Rollerfahrer den Beamten abzuhängen und fuhr Schlangenlinien, bei denen er das Dienstkrad mehrfach absichtlich touchierte. An der Einmündung „Zur Löp" drohte Rollerfahrer dem Beamten noch lautstark, ihm „aufs Maul zu hauen", und bog schließlich auf einen Waldweg ab. Hier rammte er das Krad des Beamten und drängte diesen so vom Weg ab. Der Fahrer sprang vom Roller und flüchtete zu Fuß durch den Wald in Richtung „Zur Löp". Das Dienstkrad wurde bei der Kollision beschädigt, der Kradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der etwa 30 Jahre alte Rollerfahrer wird als schlanker, 1,80 Meter großer Mann mit ungepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug einen offenen hellen Helm, hat ein schmales Gesicht und eine blasse Gesichtsfarbe. Neben einer hellen Jeans trug der Rollerfahrer eine auffällige rot-weiß gefütterte Jacke. Der Roller, der mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2007 ausgestattet war, wurde durch die Polizei sichergestellt.