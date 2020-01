Dorfabend zur Winterkirmes in Pont : Rolf Pennings wird die Festkette tragen

Die Bekanntgabe fand beim traditionellen Dorfabend zur Ponter Winterkirmes im Haus der Vereine statt.

Rolf Pennings wird im Sommer in Pont die Festkette tragen. Das verriet Peter Aßmann für den Vorstand des Heimat- und Fördervereins Pont beim traditionellen Dorfabend zur Winterkirmes am Samstag im Haus der Vereine. „Er steht für Menschlichkeit im politischen Geschäft“ beschrieb er Rolf Pennings. Und so wurden der neue Festkettenträger, der bei der Kommunalwahl nicht mehr antritt und so auch das Amt als Ponter Ortsbürgermeister aufgibt, und seine Adjutanten Paul Mertens und Doris Schmitz begeistert in Empfang genommen. Pennings erklärte sehr emotional: „Die Politik gehört immer nach hinten, nach vorne gehören die Menschen.“ Der Respekt allen gegenüber sei immer wichtig.