Arbeiten gehen am 22. Dezember weiter Zwei Rohrbrüche an einem Tag in Issum

Issum (bimo) Gegen 13 Uhr am Dienstagmittag hatten einige Haushalte auf der Weseler Straße in Issum kein Wasser mehr. Die Ansage war zunächst, dass das Problem in ein, zwei Stunden behoben ist. Daraus wurde aber nichts. Gearbeitet wurde am Ende mit schwerem Gerät bis spät in die Nacht. Erst gegen 3 Uhr am Mittwochmorgen rückten die Arbeiter ab. Der Grund: es gab noch einen zweiten Rohrbruch, diesmal an der Kreuzung Weseler Straße/ Kullenweg/ Am Tapp. Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass dort das Schieberkreuz ausgetauscht werden muss. Das sorgt dafür, den Durchfluss der einzelnen Rohre sperren zu können. In der Straße klafft an entsprechender Stelle ein großes Loch. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Der vollständige Austausch des Schieberkreuzes soll am Donnerstag, 22. Dezember erfolgen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Dafür muss die Wasserversorgung einiger Haushalte in dem Bereich zeitweise eingestellt werden. Damit sich die Anwohner darauf einstellen können, werden sie vorher mit einem Schreiben informiert. Dann können sich die Anwohner vorher zu Hause Eimer mit Wasser füllen zur Überbrückung dieser Zeit. Betroffen waren durch den Ausfall am Dienstag um die 35 Haushalte, lautet die Schätzung der Gemeindeverwaltung. Die Arbeiten sollen am 22. Dezember, spätestens am 23. Dezember abgeschlossen sein. „Wir werden alles versuchen, dass es vor Weihnachten fertig ist“, so die Ansage aus dem Rathaus.