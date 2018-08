Rock-Festival in Lüllingen

Lüllingen Am 25. August spielen auf der weitläufigen Anlage des Sportvereins „Red Cups“, „John Diva“ und „Second Edition“. Eintrittskarten für die lange Musik-Nacht jetzt im Vorverkauf sichern.

Von 20 bis 22 Uhr spielt die Band „Red Cups“. Sie hatte ihre Bühnenpremiere vor einigen Wochen auf der Gelderner Straßenparty. Als Formation ist sie ganz frisch, doch die einzelnen Musiker verfügen jeweils über jede Menge Erfahrung. „90s College Rock“ haben sie ihr Programm überschrieben. Sie lassen die Musik jenes Jahrzehnts wieder aufleben. Songs von Bands wie Rage against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Blink 182, Green Day, Offspring, Guano Apes, Skunk Anansie, Cranberries, Silverchair, Guns’n' Roses, Faith no more und Bon Jovi sind dabei. Es wird laut und rockig.

Die Party steigt am Samstag, 25. August, auf der Sportanlage an de Klus. Beginn ist um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro (Abendkasse 16 Euro) bei der Volksbank in Walbeck, Geldern und Kevelaer, im Gartencenter Breuer in Kevelaer, bei Bücher Keuck in Geldern sowie in der Lottoannahmestelle Yvonne Heinen in Walbeck.