Spielerisch programmieren lernen Robotermäuse für Veerter Schule

Die Robotermäuse werden mit Hilfe von Plättchen gesteuert, die verschiedene Richtungs- und Weganweisungen beinhalten. Aneinandergereiht bilden sie eine Bewegungsanleitung für die Maus – ähnlich wie ein Algorithmus in der Programmierung. So können die Schülerinnen und Schüler je nach Alter unterschiedliche Aufgaben lösen. Beispielsweise können die Mäuse, richtig programmiert und mit einem Stift ausgestattet, ganze Buchstaben schreiben. Die Roboter können so in allen vier Jahrgängen eingesetzt werden. Auf diese Weise werden die Kinder spielerisch an Themen wie Technik und Mathematik herangeführt. Außerdem soll die Programmierung der kleinen Roboter zukunftsorientierte Kompetenzen fördern wie vorausschauendes, lösungsorientiertes und räumliches Denken.