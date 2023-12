Projekt für die Zukunft Sevelener Künstler soll nicht vergessen werden

Als Hans-Josef Dahlen den Zeitungsartikel über das Erinnerungszimmer für den Issumer Künstler Reinhard Maria Bongartz las, musste er direkt reagieren. Er setzte sich an den Schreibtisch und schrieb eine Mail an die Redaktion. Denn sofort fiel ihm ein Sevelener Künstler ein, der nicht in Vergessenheit geraten sollte.