Schulen in Geldern : Mehr Platz an der Marienschule

An dem von der Gelderner Baugesellschaft gestifteten Pflaumenbaum hängten die Schüler ihre Wünsche für den neuen Schulbau auf. Foto: Norbert Prümen

Kapellen Für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsgrundschule in Kapellen ist am Freitag eine Mischung aus Spatenstich und Richtfest gefeiert worden. Die Stadt gibt alles in allem 6,5 Millionen Euro für diese Maßnahme aus.