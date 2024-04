Besuch aus Rheurdt Gelderner Weltladen wird zum Lernort

Nebenan ging es um die Produktion der Kleidung am Beispiel eines T-Shirts. Zunächst konnten die Kinder Baumwolldolden im Original befühlen, die auch oft von Kinderhand geerntet werden. Die Reise eines T-Shirts, beispielweise vom Anbau der Baumwolle in Burkina Faso über die Verarbeitung als Garn und Stoff in der Türkei bis zum Färben in China, Nähen in Bangladesch und Verkauf in Deutschland konnten die Kinder auf einer großen Weltkarte verfolgen. Dass für ein T-Shirt umgerechnet 16 volle Badewannen Wasser benötigt werden, erstaunte die Schulkinder.