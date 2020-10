Heimatforschung in Rheurdt : Auf der Suche nach Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg

Rheurdt Der Rheurdter Steffen Geiling plant einen Text über Bunkeranlagen in der Gemeinde und sucht nach Zeitzeugen und historischem Bildmaterial.

Nicht alle Standorte der damals vorhandenen Bunker seien Geiling bekannt. Viele wurden zwischenzeitlich abgebaut. „Wenn mir jemand Informationen zu vorhandenen Bunkern liefern kann, dann freue ich mich sehr über eine Kontaktaufnahme. Sehr interessant wäre es natürlich auch, mit jemandem zu sprechen, der damals zu Kriegszeiten selbst in den Bunker ging“, so Geiling.

Einen besonders interessanten Bunker befände sich zum Beispiel auf dem Windberg in Lind. „Dieser Bunker ist ziemlich groß, da habe ich mich bislang noch nicht rein getraut.“ Viele Unterlagen seien während oder nach dem Zweiten Weltkrieg vernichtet worden. „Ich habe einen Hinweis erhalten, dass sich am Friedhof am Burgweg in Rheurdt auch ein Bunker befunden haben soll. Darüber habe ich aber keinerlei Informationen. Vielleicht erinnert sich jemand an diesen Bunker und kann mir darüber etwas erzählen“, hofft Geiling. „Auch ein altes Foto vom Bunker auf dem Marktplatz in Schaephuysen wäre sehr interessant, weil der Bunker heute komplett mit Erde bedeckt ist.“