Festakt in Geldern Rheinlandtaler für die Theaterwerkstatt von Haus Freudenberg

Was vor etwa 15 Jahren mit einer eher schlichten Beschäftigungsmaßnahme für Mitarbeiter in einer Behindertenwerkstatt begann, ist längst zu einem Kassenschlager geworden – die Theaterwerkstatt von Haus Freudenberg. Deutlich später, als Inklusion in der breiten Öffentlichkeit zu einem Gesprächsthema wurde, war sie für die Theaterwerkstatt schon lange keine Angelegenheit mehr. Die Inklusion hatte sich verselbständigt und wurde längst als erledigt betrachtet. Seit 2013 macht die Theaterwerkstatt unter der Leitung der Theaterpädagogin Anna Zimmermann-Hacks echte Inklusion für alle Mitwirkenden erlebbar und für die Gesellschaft sicht- und erfahrbar. Auf ihrer jährlichen Tournee durch den Kreis Kleve füllt sie in fünf Vorstellungen die Schauspielhäuser in Geldern, Kevelaer und Kleve.