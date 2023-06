Klassik Kammerkonzert auf Haus Eyll

Eintrittskarten für dieses besondere Konzert in der einmaligen Atmosphäre von Haus Eyll sind zum Preis von 26,50 Euro in der Geschäftsstelle des Kulturrings am Markt 11 in Straelen sowie online unter www.kulturring-straelen.de erhältlich. Für Kulturring-Mitglieder gibt es in der Geschäftsstelle wie gewohnt Karten zum ermäßigten Preis. An der Tageskasse kosten die Karten dann 28,50 Euro.