Botschafterin für die Landwirtschaft Rheinische Kartoffelkönigin kommt aus Issum

Julia Klammer hat gerade ihr Abitur gemacht. Sie ist 18 Jahre alt. Im Herbst möchte sie ihr Studium starten. Was sie allerdings von vielen anderen Jugendlichen unterscheidet: Regelmäßig wird sie sich ein Jahr lang ein Diadem in die Haare stecken und in eines ihrer beiden Dirndl schlüpfen. Danach geht es für sie meistens zu sehr offiziellen Terminen. Zu ihrer Ausrüstung gehört auch eine Schärpe. Die weist auf ihr Amt hin: Sie ist die aktuelle Rheinische Kartoffelkönigin der Saison 2024/25.