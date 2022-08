Änderung im ÖPNV : Neuer Betreiber für den Niersexpress

Der Niersexpress wird bald von der Rhein-Ruhr-Bahn betrieben. Foto: Norbert Prümen

Kreis Kleve Ab dem 1. September ist die Rhein-Ruhr-Bahn für den RE 10 zwischen Kleve und Düsseldorf verantwortlich. Für die Fahrgäste soll es besser werden.

Zum 1. September bekommt der Niersexpress, der RE 10 zwischen Kleve und Düsseldorf, einen neuen Betreiber. Die Transdev-Gruppe regionalisiert ihren Eisenbahnbetrieb im Westen und Norden Deutschlands und bringt – in enger Kooperation mit den Aufgabenträgern – ein neues Bahnunternehmen an den Start. Während es auf den Strecken in den nördlichen Bundesländern für die Fahrgäste beim Namen Nordwestbahn bleibt, werden die Reisenden auf den Linien am Niederrhein, im Ruhrgebiet und im Münsterland, unter anderem die Passagiere des Niersexpress, dann unter dem Namen Rhein-Ruhr-Bahn an ihre Ziele gebracht.

Betreiber der neuen Rhein-Ruhr-Bahn wird die ebenfalls neue Regionalgesellschaft Transdev Rhein-Ruhr GmbH sein. Sie wird das Netz mit 265 Schienenkilometern mit rund 250 Mitarbeitenden von Duisburg aus betreiben. Dort bezieht die Rhein-Ruhr-Bahn in den kommenden Wochen einen Gebäudekomplex in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Alle Mitarbeitenden des Fahrbetriebs aus den Netzen „Niers-Rhein-Emscher“ und „Emscher-Münsterland“ der Nordwestbahn wechseln zur neuen Schwestergesellschaft.

Die Führung der neuen Gesellschaft übernimmt Christian Kleinenhammann. Er ist bereits Regionalleiter West der Transdev-Gruppe in Deutschland und Vorstand der Niag. „Mit dem Markennamen Rhein-Ruhr-Bahn stellen wir eine starke Verbundenheit zur Region heraus und zeigen noch mehr Nähe zu unseren Fahrgästen und den Aufgabenträgern“, erklärt er. Die Rhein-Ruhr-Bahn wolle die Qualität für die Fahrgäste weiter steigern und perspektivisch auch wachsen, betont Kleinenhammann. „Das Team und ich sind fest entschlossen, an die positiven Entwicklungen unserer Unternehmungen in einem alles andere als einfachen Markt anzuknüpfen.“

Ulrich Ehrhardt, Geschäftsführer der Nordwestbahn, begrüßt die neue Struktur der Transdev-Gruppe: „Wir freuen uns über den Schritt in die weitere Regionalisierung und unterstützen unser Schwesterunternehmen mit voller Kraft bei der Übernahme des Betriebs in Nordrhein-Westfalen“, sagt er. Ein großer Dank gelte den Fahrgästen, die die Nordwestbahn in den vergangenen 16 Jahren treu auf ihren Fahrten begleitet hätten.

Unter der neuen Marke Rhein-Ruhr-Bahn fahren ab dem 1. September 2022 außer dem Niersexpress unter anderem auch die RB 31 („Der Niederrheiner“) zwischen Xanten und Duisburg Hauptbahnhof, die RB 36 („Ruhrort-Bahn“) zwischen Duisburg-Ruhrort und Oberhausen Hauptbahnhof und der RE 44 („Fossa-Emscher-Express“) zwischen Moers und Bottrop Hauptbahnhof.

