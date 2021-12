Rezept von Brands Vistro in Kerken : Surf 'n' Turf für Heiligabend

Rahm Philipp Brand ist Geschäftsführer von Brands Vistro in Aldekerk. Hier stellt er sein Weihnachtsessen vor: Surf ‚n‘ Turf. Brand selbst isst das Gericht, das ursprünglich aus Nordamerika kommt, jedes Jahr an Heiligabend.

Dass Philipp Brand an Heiligabend Surf ‚n‘ Turf isst, ist einem Zufall geschuldet. „Auch wenn meine Familie seit über 150 Jahren mit Fisch zu tun hat (Stammhaus ist Brands Jupp in Düsseldorf), so wurde seit Ewigkeiten an Heiligabend Rinderfilet aufgetischt“, sagt Philipp Brands. Doch an Heiligabend 2015 habe ein Kunde vergessen, eine vorbestellte Languste abzuholen. „Seitdem hat sich daraus bei meiner Frau Carolin und mir eine Tradition entwickelt. In diesem Jahr verbringen wir erstmals zu dritt unseren Heiligabend, allerdings wird unser Sohn Luca (sechs Monate) wohl noch nicht mit von der Partie sein“, so Brand. So wird das Surf ‚n‘ Turf zubereitet. Das Rezept gilt für ein Essen für zwei Personen.