Entspannteres Einkaufen in Geldern Rewe startet in Geldern die „Stille Stunde“

Es ist Mittwoch, 19 Uhr. Man weiß nicht genau, was es ist, aber etwas ist anders im Rewe-Markt am Harttor in Geldern. Es ist so still, dass man beinahe eine Stecknadel fallen hören könnte. Viel stiller als gewöhnlich um diese Uhrzeit. Es läuft zum Beispiel keine Musik. Hinten an den Kühltheken ist das Licht gedimmt. Niemand von den Mitarbeitern hält sich in den Gängen auf und räumt neue Ware ein. Wenn um 20 Uhr die Frischetheke schließt, wird dort das Licht komplett ausgeschaltet. Früher blieb es an. „Stille Stunde“ nennt sich die Aktion. „Es sind zwar nur Kleinigkeiten, die wir verändern, aber es kann Menschen helfen, die sich beim Einkaufen gestresst fühlen“, sagt Betreiber Andreas Fischer.