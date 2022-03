Mann aus Uedem in Geldern schwer verletzt : Fußgänger von Auto erfasst

Mann aus Uedem in Geldern schwer verletzt

Geldern/Uedem Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter Fußgänger am Donnerstag in eine Klinik geflogen werden. Er war auf dem Südwall von einem PKW angefahren worden.

Laut Polizei wollte ein 32-Jähriger aus Uedem die Straße in Höhe eines Parkhauses überqueren und lief vor einem Müllwagen auf die Fahrbahn, der mit weiteren Fahrzeugen vor der roten Ampel an der Kreuzung zur Bergrathstraße stand. Dabei wurde er von dem Seat Altea eines 37-jährigen Mannes aus Gennep (NL) erfasst, der auf der Linksabbiegerspur vor der Kreuzung in Richtung des Supermarkt-Parkhauses unterwegs war. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.