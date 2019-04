Kirche in Aldekerk : Rettung der Kirche in Aldekerk geht weiter

Rettung der Kirche in Aldekerk geht weiter

Kirche in Aldekerk

Aldekerk Nachdem die evangelische Kirchengemeinde Kerken sich aus Kostengründen von ihrem Kirchengebäude in Aldekerk trennen wollte, ist ein Förderverein aktiv geworden. Ziel ist es, genug Geld zusammen zu bekommen, um die Kirche auf Dauer zu erhalten.

115 feste Unterstützer gibt es schon, verkündet Christian Schäfer vom Förderverein. Nach der Kalkulation des Vereins dürfte das Geld, was dadurch zusammenkommt, für den jährlichen Unterhalt des Gebäudes reichen. Eine zweite Kostenstelle ist der dringend nötige Umbau der sanitären Anlagen. „Die Summe für den Umbau und die Instandhaltung ist nicht erreicht“, sagt Schäfer. Aber man verfüge über eine höhere Summe. „Wenn man Abstriche bei der Renovierung macht, könnte das auch reichen“, sagt er hoffnungsvoll.

Am Mittwoch, 8. Mai, wird das Presbyterium darüber beraten, wie es weitergeht. Noch können sich Menschen dem Förderverein anschließen oder einmalig finanziell unterstützen. Kontakt per Mail an foerdervereinevkirche@online.de oder Christian Schäfer, Telefon 015115542161.