Baudenkmal in Straelen : Straelener Windmühle neu gedeckt

Baudenkmal in Straelen

Straelen Altes Baudenkmal an der Lingsforter Straße wurde instand gesetzt.

Voll eingerüstet zeigte sich in den vergangenen Wochen die alte Windmühle an der Lingsforter Straße in Straelen. Dort wird laut Mitteilung durch Jonas Angenendt von der Stadt Straelen das Dach aufwendig durch einen hiesigen Dachdeckerbetrieb instand gesetzt.