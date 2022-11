Auf Einladung der SPD Geldern : Manni Breuckmann erzählt

Geldern Der Sportreporter trägt sein Herz auf der Zunge. Kurz vor der Fußball-WM spricht er über die wirtschaftliche Entwicklung des Profi-Fußballs und die Vergabe nach Katar.

Auf Einladung der SPD Geldern wird er am Donnerstag, 17. November, in den „Lindenstuben“ in Geldern, Stauffenbergstraße 37, exklusive Geschichten aus 30 Jahren am Mikrofon zum Besten geben. Wenige Tage vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stehen außerdem die wirtschaftliche Entwicklung des Profi-Fußballs und die Vergabe der WM ganz weit oben auf seinem Spickzettel. Auch wer an Fußball kein übergroßes Interesse hat, werde auf seine Kosten kommen, verspricht die SPD.