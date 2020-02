Bislang nur wenige Spenden : Geld für Wankums Kirchensanierung fehlt

Hans-Willi Strumpen vor der Südseite der Wankumer Pfarrkirche. Dort ist der zweite Abschnitt der umfangreichen Sanierung. RP-Foto: Prümen. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Wankum Rund 1,3 Millionen Euro kosten die Arbeiten an der Pfarrkirche St. Martin. 100.000 Euro davon muss die Gemeinde St. Marien aufbringen. Doch bisher sind erst 1500 Euro im Spendentopf.

Dach, Mauerwerk, Fugen: Nach mehr als 100 Jahren schreit an Gebäuden manches nach Reparatur. So auch bei der Wankumer Pfarrkirche St. Martin. Dort läuft eine umfangreiche Sanierung. Der erste von drei Bauabschnitten steht kurz vor der Fertigstellung. Währenddessen klaffen bei der Finanzierung noch große Lücken.

Auf 1,3 Millionen Euro ist die Sanierung veranschlagt. Den Löwenanteil trägt das Bistum Münster, doch immerhin rund 100.000 Euro hat die Kirchengemeinde St. Marien Wachtendonk, Wankum, Herongen zu stemmen. Und da sieht es mau aus. 1500 Euro sind nach Angaben des stellvertretenden Kirchenvorstandsvorsitzenden Hans-Willi Strumpen bisher an Spenden hereingekommen.

Info Einweihung im Jahr 1905 Geschichte Die Gründung der Martinspfarre Wankum wird auf die Zeit um 500 angesetzt. Die erste Kirche in Wankum wurde vermutlich im 11./12. Jahrhundert im Stil einer romanischen Kirche errichtet. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts erfolgte der Anbau des Südchores. Um 1518 wird die Kirche aufgrund von Zerstörungen und Mängeln in der Bausubstanz baufällig. Der Herzog von Geldern als Grundherr der Herrlichkeit Wankum und als Patronatsherr der Pfarre gestattet den Verkauf von Gemeindeland und die Verwendung des Erlöses zur Behebung der Schäden an und in der Kirche. Ab 1582 wird auch Wankum in die Wirren der Reformationskriege einbezogen. Die Kirche wird erneut verwüstet und erst ab 1617 beginnt eine Zeit des Wiederaufbaus. Ab 1821 wird die Gemeinde dem Bistum Münster und dem Dekanat Geldern zugeordnet. Jetzige Kirche Im Oktober 1903 wurde der Grundstein gelegt. 1905 wurde die Kirche fertiggestellt und am 29. August 1905 eingeweiht. Spendenkonto Sparkasse Krefeld IBAN DE 43 3205 0000 0323 3165 70; Volksbank an der Niers IBAN DE05 3206 1384 5300 6640 26

Bei den laufenden Arbeiten handelt es sich um eine Außensanierung. Vor rund dreieinhalb Jahren sei aufgefallen, dass Baumaßnahmen nötig sind, erinnert sich Strumpen. Es folgten Gespräche unter anderem mit dem Bischöflichen Generalvikariat und dem Kirchensteuerrat. Im vergangenen September konnten dann die Bauarbeiter anrücken.

Zunächst ging es an den 47 Meter hohen Turm. „Das ist am aufwändigsten, deshalb wurde dieser Abschnitt noch mal dreigeteilt“, erklärt Strumpen. Die alten Kunststoffdachplatten, die bei der Grundsanierung 1969/70 angebracht wurden, sind bereits durch Echtschiefer ersetzt. Dass bei der alten Eindeck­ung durch Regen Asbest ausgespült wurde, bedeutete laut Strumpen keine Gefahr für die Umwelt.

Der Turm der St.-Martin-Kirche ist eingerüstet. Die Arbeiten dort dauern noch bis zum März. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Beim Mauerwerk muss der Sandstein komplett ausgetauscht und neu verfugt werden. Diese Arbeiten laufen gerade. Bei der Begehung wurde festgestellt, dass der Ringanker, der den Turm zusammenhält, so rostig ist, dass er das Mauerwerk nach außen drückte. Hierdurch entstanden Mehrkosten von etwa 35.000 Euro, die an anderer Stelle eingespart werden sollen. „Ich bin gespannt, ob das gelingt“, sagt Strumpen.

Die Arbeiten am Turm sollen laut Plan bis zum März abgeschlossen sein. Danach wird das Gerüst an die Südseite versetzt, wo bis zum Chor ebenfalls das Dach komplett ausgetauscht wird. In geringerem Umfang stehen dort Fugenarbeiten an. Abschnitt drei betrifft danach den restlichen Chorbereich und den kompletten nördlichen Bereich. Danach ist die St.-Martin-Kirche von außen rundum erneuert. Anfang 2021 soll es nach jetzigem Stand so weit sein.

Der stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende hofft auf größere Spendabilität der Wankumer, zumal auf die Kirchengemeinde noch weitere Ausgaben zukommen. An der Amanduskirche in Herongen muss mindestens der Turm saniert werden. Zur Behebung der Feuchtigkeitsschäden im Wachtendonker Pfarrheim laufen die Planungen und Sondierungen. Bei der Sebastianuskapelle auf dem Friedhof in Wachtendonk besteht Handlungsbedarf.