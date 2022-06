Planfestellungsbeschluss der Bezirksregierung liegt aus : Weitere Renaturierung der Niers in Pont geplant

Weitere Renaturierung der Niers in Pont geplant

Das Foto zeigt eine Luftaufnahme der Niers. Im Bereich Meykesbos in Pont soll sie renaturiert werden. Foto: Bezirksregierung Düsseldorf

Geldern/Straelen Der Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung liegt noch bis zum 21. Juni mit sämtlichen Planunterlagen aus. Er kann in den Stadtverwaltungen von Geldern und Straelen eingesehen werden.

Die Bezirksregierung Düsseldorf plant, die Niers im Grenzgebiet zwischen Geldern und Straelen auf einer Strecke von etwa 1,2 Kilometern im Hauptlauf durch angrenzende landwirtschaftlich genutzte Flächen zu führen und zu renaturieren. Wie es heißt, soll die Maßnahme zusätzliche Überschwemmungsflächen (etwa 105.000 Kubikmeter Retentionsraum) in der Ersatzaue schaffen und zu einer deutlichen Verbesserung des Wiederbesiedelungspotenzials für Fische und Kleinlebewesen führen. Zudem trage die Maßnahme dazu bei, den „guten ökologischen Zustand beziehungsweise das gute ökologische Potenzial nach den Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen und die ökologische Durchgängigkeit der Niers wiederherzustellen“, so die Bezirksregierung.

Der Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf zum Umbau der Niers im Bereich Meykesbos liegt mit den Planunterlagen bis Dienstag, 21. Juni, bei der Stadt Straelen im Rathaus, Rathausstraße 1, im Flur zum kleinen Sitzungssaal im 1. Obergeschoss während der Dienststunden aus. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Einsicht in die Planunterlagen nur nach Terminvereinbarung unter Telefon 02834 702415 oder per E-Mail an johannes_raeth@straelen.de möglich. Die Bekanntmachung kann auch im Internet eingesehen werden:www.straelen.de/rathaus-politik.