Besonderes Ehrenamt „Schmusis“ aus Issum trösten Kinder im Krankenhaus

Ihre „Schmusis“ sind schon im Krankenhaus in Geldern, in Kleve und auch in Moers zum Einsatz gekommen. Insgesamt hat die über 80-Jährige mittlerweile schon 430 dieser Kuscheltiere hergestellt. Angefangen hat alles, als sie noch in Amerika gelebt hat. Sie hat von der Initiative „Teddies für Tragedies“ in Kanada gehört. Die hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kuscheltiere in Gebiete zu schicken, in denen Krieg herrscht. Renate Radermacher hat dann damit angefangen in Amerika Schmusetiere herzustellen und sie an die Krankenhäuser verschenkt. Das Ziel: Dass Kinder sich nicht so allein fühlen in der fremden Umgebung.