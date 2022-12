Aktion der Reittherapie Walbeck Ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen

Freunde, Helfer und Helferinnen um Marita Morange von der Reittherapie Walbeck haben ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. „Während in der Türkei 40 Frauen bei friedlichen Aktionen zu dem Thema festgenommen worden sind“, so die Initiatorin, „konnten wir glücklicherweise in Ruhe und Frieden unter dem Schutz der Polizei Geldern für die Bekanntmachung der Hilfstelefonnummer reiten und laufen.“