Mit Spendendgala Reittherapie Walbeck feiert zehnjähriges Jubiläum

Kinder können Steckenpferde basteln, sich schminken lassen oder ein Pferd bunt schmücken und bemalen. Im Laufe des Nachmittags soll es außerdem Reitgelegenheiten für Groß und Klein geben. Showreiterin Saskia Piccaro zeigt, was auf einem Pferd möglich ist. Für Naturinteressierte bietet Sabine Bochert Waldbaden an. Die Rheurdter Pferdepsychologin Linda Schüller vermittelt Wissenswertes über die Körpersprache und das Seelenleben der Pferde und gibt Einblicke in die Welt eines Therapie- und Reitpferdes. Besucher werden gebeten, für ein Picknick im Grünen Teller, Tassen und Besteck selbst mitzubringen. Ein Kuchenbuffet, Kaffee und Tee sind vor Ort erhältlich. Ausklingen soll das Fest am Lagerfeuer. Unterstützt wird die Feier von Karl Timmermann, der als Botschafter der Herman van Veen Stiftung moderieren und singen wird. Die Stiftung soll auch von den Spendeneinnahmen profitieren, um damit weitere Projekte zur Förderung benachteiligter Kinder und Jugendliche zu unterstützen oder durchzuführen.