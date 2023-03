Tourismus in Geldern und Sevelen Reisemobilisten bringen Geld in den Ort

Deswegen werden zum Reisemobilfest Buttons ausgegeben, die die Camper sich anstecken können und so sichtbarer werden. Niersmann hat bezüglich der Ausgaben von Reisemobilisten recherchiert. Diese liegen pro Person bei etwa 35 Euro pro Tag. Da die meisten zu zweit reisen sind es pro Gefährt 70 Euro. Für die Stellplätze in Geldern am Holländer See und in Walbeck am Freibad ergebe sich zusammen eine Kaufkraft von etwa 700.000 Euro jährlich. Der Schwerpunkt liege auf Tanken, Lebensmitteln, Restaurant und Café (inklusive Eiscafé). Gefolgt werden diese Ausgaben von Textilien und Zubehör für die Fahrt. Zu den Ausgaben gehöre auch die Stellplatzgebühr mit acht Euro pro Tag (19 Euro für drei Tage). Ab April erhöht sich die Gebühr in Geldern auf zehn Euro pro Tag (3er-Tagesticket 26 Euro). Aber es sind nicht nur die kleinen Summen, die zusammenkommen. „Wir wissen auch von Gästen, die aus dem Ruhrgebiet kommend in Geldern ein Reisemobil gekauft haben und hier auch den Service dazu machen lassen“, so Niersmann. Theo Dammertz weiß soagr von einem seiner Gäste, der im vergangenen Jahr einen Kaminofen in Sevelen erworben hat. Das ist der große Vorteil von Urlaubern: sie haben Zeit und nehmen ihre Umgebung oft nachhaltiger wahr als die Einheimischen. Für dieses Jahr erwartet Theo Dammertz sogar einen Besucheranstieg von 15 bis 20 Prozent.