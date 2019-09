Kunstverein Geldern : Reise zum Bauhaus in Krefeld

Der achteckige Pavillon von Thomas Schütte. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Geldern 100 Jahre Bauhaus-Architektur haben auch am Niederrhein ihre Spuren hinterlassen. Zum Jubiläum bietet der Kunstverein Gelderland unter dem Titel „Das Bauhaus in Krefeld entdecken“ ab Geldern eine geführte Bustour nach Krefeld an.

Termin ist Samstag, 28. September. Start ist um 9 Uhr am Gelderner Rathaus, die Rückkehr etwa um 17 Uhr. Am Vormittag werden die Besucher zunächst einen eigens für das Jubiläum errichteten ungewöhnlichen Pavillon des renommierten Düsseldorfer Künstlers Thomas Schütte – eine begehbare Skulptur – besuchen. Im Anschluss werden Haus Lange/Haus Esters (inklusive Führung) besucht. Nach einer individuellen Mittagspause (Vorschlag: Stadtwaldhaus) geht es dann am Nachmittag weiter mit einer geführten Bustour auf den Spuren von Bauhaus und Seidenindustrie in Krefeld unter Berücksichtigung sozial- und kulturgeschichtlicher Aspekte.