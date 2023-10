Anmeldungen bis zum 15. November Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Geldern

Am 20. und 21. Januar 2024 heißt es wieder „Jugend musiziert“. Bis zum 15. November können sich Kinder und Jugendliche für den Regionalwettbewerb, der im kommenden Jahr in Geldern stattfindet, anmelden. Dies teilte der Regionalausschuss „Jugend musiziert“, der in der Gelderner Musikschule tagte, mit. In der Sitzung, zu der auch Vertreter der regionalen Sparkassen eingeladen waren, ging es vor allem um die Durchführung des kommenden 61. Wettbewerbs.