Angrenzung von den Parteien Kerken: Regionaltreffen der Wählergemeinschaften

Erstmalig nach der Corona-Pandemie hatte der Landesverband der Wählergemeinschaften zu einem Regionaltreffen eingeladen. Nicht nur seine Mitgliedswählergemeinschaften, sondern auch alle interessierten Wählergruppen aus dem Regionalbezirk Düsseldorf waren willkommen. „Wir freuen uns, dass sich über 40 Teilnehmer angemeldet hatten“, so Patricia Gerlings-Hellmanns, die 2. Vorsitzende des Landesverbandes, die die Veranstaltung in Kerken organisiert hatte. Ein interessantes Programm trug zum regen Meinungsaustausch bei. So erklärte Hartmut Kaltenbach, Geschäftsführer des Landesverbandes, durch Beispiele die Vorzüge einer Mitgliedschaft. „Als Verein grenzen wir uns ganz klar von allen Parteien ab und sind Dienstleister der Wählergemeinschaften “, lautete das Fazit seines Vortrags.