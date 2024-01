Zahlen aus dem Kreis Kleve Regenrekord – 2023 war das nasseste Jahr

Immer wieder gab es kleinere Feuer in Wäldern im Kreis Kleve, ein Großbrand zerstörte mehrere Hektar Naturfläche in den Maasduinen, Straßenböschungen standen in Flammen und in Weeze musste sogar eine Flüchtlingsunterkunft wegen eines Waldbrandes evakuiert werden. Unglaublich, aber diese Nachrichten stammen alle aus dem vergangenen Jahr 2023. Denn ab Mitte Mai und im Juni herrschte große Trockenheit bei teils hohen Temperaturen von jenseits der 30 Grad. Die Befürchtungen, ein weiterer Dürresommer könne Mensch und Natur treffen, waren groß. Unglaublich vor allem deshalb, weil es danach ganz anders kam.