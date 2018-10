Regelmäßige Veranstaltungen in Herongen.

Beim gemütlichen Zusammensein in Herongen wird die Zahl der Teilnehmer immer geringer.

Fleuth Der Heronger Treff wurde am 23. Mai 2011 gegründet und bietet seither regelmäßig Veranstaltungen an.

Fleuth Der Frühstückstreff findet immer an jedem letzten Donnerstag des Monats, ab 9.45 Uhr, im Heronger Pfarrzentrum statt. Für einen ganz kleinen Unkostenbeitrag von 2,50 Euro erhält jeder Gast lecker belegte Brötchen, Kaffee, Tee und frisches Obst. Beim Mittwochstreff, an jedem 2. Mittwoch im Monat, in der Regel ab 15 Uhr, ebenfalls im Pfarrzentrum, zeigt unser Filmteam Filme aus Herongens Dorfgeschichte. Wir laden aber auch dreimal im Jahr zum Liedernachmittag ein, bieten Betriebsbesichtigungen und Stadtspaziergänge an. Außerdem bieten wir mittwochs organisierte Radfahrtouren und dienstags gemeinsames Kegeln an. Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen findet einmal jährlich eine große Tagestour statt. Alle Termine werden über den Jahresplan bekannt gegeben und noch zusätzlich jeweils der Tagespresse beworben. Auf Wunsch versende ich den Jahresplan per E-Mail oder er kann bei mir abgeholt werden.